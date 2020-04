Estate, tempo di classifiche in tema di viaggi e vacanze. Il portale Viagginews.com qualche giorno fa ha stilato una lista dei 10 ristoranti sul mare più belli del mondo. "Di ristoranti ce ne sono davvero di tutti i tipi - si legge sul portale- Di quelli particolari per il luogo dove sono come quello sul picco di una montagna definito il più pericoloso del mondo, o quello in cui si mangia sul letto di una cascata, o quelli incredibili per l’idea che i proprietari hanno avuto (ad esempio quello giapponese fatto tutto come una toilette). Insomma se volete andare in giro per il mondo a mangiare in luoghi strani non avete che l’imbarazzo della scelta".

Rappresentate varie località del mondo, come The Cloud 9 (Viti Levu, Isole Fiji), The Grotto (Krabi, Thailandia), Andronis (Santorini, Grecia), Nautika (Dubrovnik, Croazia), The Dining Pod (Koh Kood, Thailandia), Dasheene (Santa Lucia, Mar dei Caraibi), The Rock (Zanzibar), Le Barachois at Prince Maurice (Mauritius). E poi ci sono due eccellenze italiane come Grotta Palazzese (Polignano a Mare, Puglia) e i Trabocchi dell'Abruzzo, così descritti: "Originariamente nascono come macchine da pesca queste palafitte sul mare. Ora sono dei ristoranti apprezzatissimi in cui mangiare pesce freschissimo. Difficile dire qual è il migliore, tutta la costa da Ortona a San Salvo è nota ormai come la Costa dei Trabocchi, perché è qui che ci sono i più belli".

E parlando di trabocchi c'è un altro sito, The Italian style, che ha scelto il Trabocco Cungarelle di Vasto tra i dieci ristoranti marini più affascinanti della penisola. "Si trova di fronte alla lunga spiaggia di sabbia dorata che contraddistingue la regione abruzzese - scrive la blogger Beatrice Pizzola -. A differenza dei tanti locali sulla costa, a ridosso della spiaggia, questo ristorante è isolato dalle acque, completamente circondato dall’azzurro. Si tratta infatti di una piattaforma un tempo usata per la pesca, dal 2012 divenuta ottimo ristorante di pesce, bagnato dalle onde".