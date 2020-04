Le Ferrovie potenziano i collegamenti con l'Abruzzo tramite Frecciarossa e Frecciabianca.

Nuovo Frecciarossa Pescara-Milano, con partenza alle 5 e ritorno alle 22; confermata la coppia di Frecciarossa della Milano-Bari con fermata a Pescara; tornano le fermate estive dei Frecciabianca a Giulianova e Vasto-San Salvo. Sono le novità previste per l'Abruzzo dal nuovo orario estivo di Trenitalia, in vigore da domenica 11 giugno.

"Parte - si legge in una notga di Trenitalia - il nuovo collegamento Frecciarossa Pescara-Milano (4 ore e 20 minuti). Il Frecciarossa 9802 partirà da Pescara alle 5 per giungere a Milano alle 9.20; fermate intermedie ad Ancona, Pesaro, Rimini, Forlì, Bologna e Reggio Emilia. Ritorno serale con il Frecciarossa 9811 in partenza da Milano alle 17.40 ed arrivo nel capoluogo adriatico alle 22. Con questi due nuovi treni salgono così a 18 le Frecce - 4 Rosse e 14 Bianche - che collegano ogni giorno Pescara a Milano".