La Pro Loco Coelentia, con il patrocinio della regione Abruzzo e del comune di Celenza sul Trigno, organizza per il prossimo 2 giugno l'evento a carattere enogastronomico Borgo & Gusto [CLICCA QUI per la pagina Facebook dell'evento].

"La manifestazione, - spiegano dalla Pro Loco - organizzata in occasione dell'edizione Summer di Abruzzo Open Day, vedrà rivivere le vie del centro storico di Celenza sul Trigno in un ricco percorso enogastronomico con degustazioni di prodotti tipici locali. Il tutto sarà allietato da musica ed esibizioni live per i più grandi e giochi gonfiabili per i più piccoli. Dalle 16 in poi vi aspetteremo in piazza del Popolo per l'inizio dell'evento che animerà il borgo storico fino alla notte".