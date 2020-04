"Vasto ha nuovamente visto il vero volto del sindaco, Francesco Menna: un uomo in difficoltà, che sa soltanto riversare e scaricare le proprie colpe sugli altri. La colpa è dei dirigenti, delle norme, dell’opposizione e anche degli ufo". Fratelli d'Italia torna ad attaccare l'amministrazione comunale di centrosinistra sulla vicenda del concorso per l'assunzione di disabili, cui viene chiesta la patente B per svolgere le mansioni di addetto alla registrazione dati.

"Si chiude il telefono in faccia ai giornalisti e si minacciano querele, in pieno stile Lapenna", commenta in una nota il circolo cittadino di FdI. "Al di là di un vuoto e penoso show mediatico di ierila verità resta quella che tutti sanno: questo bando immorale, legale o meno che sia, è una chiara scelta di Menna e della sua maggioranza e non un semplice refuso. L’ha voluto Menna, per motivi che noi non capiamo, ma che in città si sussurrano; l'ha imposto Menna e lo sta difendendo Menna, l’uomo che passerà alla cronaca e alla storia per l’opacità degli atti amministrativi e per il vittimismo. Faccia chiarezza prima con se stesso e, se non è in grado di gestire una città con criteri di trasparenza e giustizia, si tolga di torno. La nostra battaglia per far correggere questo bando indegno, insieme alle forze di opposizione che ci staranno, non finisce qui”.