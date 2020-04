"Il requisito della patente B è previsto da molti Comuni, da Domodossola in giù. Non c'è niente di irregolare". Francesco Menna, sindaco di Vasto, replica alle polemiche sul concorso per l'assunzione di due disabili indetto dal Comune.

La scorsa settimana la vicenda aveva sollevato proteste di alcuni disabili senza patente di guida ed era finita anche su tre testate nazionali: la Repubblica, Il Giornale e Radio 24.

In questa intervista video, il primo cittadino risponde alle critiche.