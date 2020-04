Si è svolta ieri la 4ª edizione della Maratonina del Mare di Pescara, a cui hanno preso parte più di 2500 atleti. Anche la Podistica Vasto non è voluta mancare a questo appuntamento, presentandosi ai nastri di partenza con Roberto Ialacci, Pierpaolo Del Casale, Pasquale Cuccaro, Alessandra Bruno, Giovanni Gagliardi, Nicolino Dario, Gianlorenzo Molino, Antonio Anniballe, Diego Suriano, Donato Romagnoli e suo padre Giuseppe (che ha preso parte alla non competitiva di 10 km) e la presidente del sodalizio biancorosso, Antonia Falasca, che ha corso nelle vesti di pace maker, una sorta di assistente di gara on the road con il compito di mantenere un determinato ritmo a beneficio di altri podisti.

Il gran caldo l'ha fatta da padrone per tutta la distanza della competizione, anche se non ha condizionato molto i crono finali per via di un percorso veloce e fluido con il solo strappo sul famoso Ponte del Mare. A dare la giusta carica ai tanti runners impegnati nella corsa ci sono state anche delle band musicali lungo il percorso che hanno suonato musica rigorosamente dal vivo.

Tagliare il traguardo posto all'interno dello stadio Adriatico ha caricato ancora di più di adrenalina e soddisfazione tutti i finishers di questa mezza maratona. E ne ha ben donde Alessandra Bruno che si porta a casa un'eccellente secondo posto nella categoria F45.



Pierpaolo Del Casale

Addetto stampa Podistica Vasto