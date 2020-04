L’Istituto Tecnico Economico “G. Spataro” di Gissi compie 50 anni. Per celebrare l’importante traguardo l’istituto aprirà le sue porte a quanti vorranno unirsi agli studenti, ai loro genitori, al personale docente ed ATA e alla dirigente scolastica.

Sabato 3 giugno (dalle ore 9 alle ore 12), si ripercorrerà il lungo viaggio dell’istituto, un’importante realtà formativa per l’intero territorio dell’entroterra del Medio ed Alto Vastese, che ha contribuito all’istruzione e alla crescita professionale di numerosi cittadini. Sarà un’occasione per ritrovarsi insieme, per guardare al presente e proiettarsi nel futuro, senza perdere di vista, e anzi valorizzando, la storia, il passato in cui la scuola affonda saldamente le radici.

Amministratori, rappresentanti della scuola regionale e provinciale, ex alunni, genitori, docenti e dirigenti che hanno contribuito a fare della scuola quello che oggi è, insieme alle associazioni culturali, a tutte le persone delle comunità di appartenenza che lo vorranno e agli amici che le vogliono bene, si incontreranno nella sua sede centrale in via Provinciale a Gissi, per celebrare la “cinquantenne”.

La scuola da alcuni anni è inserita nel vasto Istituto Omnicomprensivo “G. Spataro”, che provvede alla formazione dei piccoli cittadini di tutta l’area, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado. Rappresentanze di tutti gli ordini di scuola si uniranno ai compagni più grandi per trascorrere insieme la mattinata. Sarà un’occasione preziosa di incontro e di riflessione sul ruolo della Scuola nelle aree interne, ma anche un momento per sorridere e fare festa, vivendo quel clima di gioiosa partecipazione che caratterizza la scuola di Gissi. "Ognuno si senta personalmente invitato!".

I.T.E. Gissi