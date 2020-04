Un'occasione nuova ed unica di entrare nel cuore dell'ingegneria e dell'industria aeronautica italiana presso gli stabilimenti della Leonardo Company Divisione Velivoli a Venegono (VA), ex Alenia Aermacchi, dove vengono progettati, costruiti e collaudati gli aerei delle Frecce Tricolori nonché, di una vasta gamma di altri aerei militari e civili, componenti e sezioni, con collaborazioni con industrie mondiali aerospaziali. Organizzata dall'Associazione Arma Aeronautica Sezione di Vasto, la visita all'interno della fucina degli aeroplani verrà assistita dal vastese ing. Francescopaolo Spadaccini, già dirigente presso Venegono, ufficiale dell'Aeronautica e tra i relatori del Festival della Scienza Ad/ventura 2017 “Il Volo” del Mattioli di Vasto. La visita di due giorni, domenica 18 e lunedì 19 giugno, prevede anche gli hangar della storica industria aeronautica Caproni, presso Milano-Malpensa, attualmente sede di Volandia con altri aerei.

L'AAA Vasto è molto soddisfatta di aver ideato e organizzato questa innovativa e importante visita, per il prestigio del nome della comunità vastese, dell'Aeronautica e dell'aviazione in generale, nonché come impulso e promozione alle esibizioni delle Frecce Tricolori, approfondendone dietro lo spettacolo dell'acrobazia aerea, osservandola con occhi più attenti, gli aspetti progettuale, ingegneristico, costruttivo, strutturale, impiantistico, propulsivo, di collaudo e aerodinamico degli aerei delle Frecce nonché di altri velivoli. Riuscire a vedere dentro le ali e la fusoliera e capirne l'intero organismo funzionante aerostruttura - aerodinamica.

E' anche un'occasione per toccare con mano uno stabilimento e la sua organizzazione dell'industria aeronautica italiana la cui ingegneria ha forte connotazione multidisciplinare, operativa, dinamica e internazionale. Un'opportunità, nell'atmosfera familiare e di gruppo dell'AAA, soprattutto per giovani e studenti di Vasto che vivranno un'esperienza scientifica, culturale e umana utilissima per la loro formazione e per il loro futuro approccio al mondo del lavoro. L'AAA Vasto premierà con encomi formali gli studenti che, partecipando accompagnati da almeno un genitore, elaboreranno liberamente una relazione anche per un'eventuale divulgazione culturale della visita in un successivo incontro presso la sede AAA Vasto. A disposizione degli studenti un'ampia libreria di manuali fornita da AAA Vasto.

Info e prenotazioni tel. 347-3810824 o presso sede AAA Vasto Vico Raffaello n. 1 traversa Corso de Parma vicino Chiesa S. Giuseppe lunedì e mercoledì dalle 18:00 alle 20:00. Posti limitati, iscrizioni preferibili entro lunedì 5 giugno. In omaggio ai partecipanti la penna touch screen blu dell'Associazione Arma Aeronautica.

Segreteria AAA Vasto