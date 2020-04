Quella di ieri sarà una giornata da ricordare a lungo per Federico Antenucci che, nei Campionati regionali di tennistavolo di Silvi, ha conquistato ben tre titoli. Il giovane pongista del Tennistavolo Vasto si è infatti imposto nel singolo della categoria allievi, nel singolo di 4ª categoria e nel doppio maschile assoluto.

Percorso senza intoppi nella categoria allievi, con tre nette vittorie nel girone contro Matteo Di Paolo, Filippo Del Grande e Gabriele Napolitano. In semifinale Antenucci ha superato 3-1 Cristian Massimi e poi, in finale, ha battuto Riccardo Angelotti per 3-0 conquistando così il primo titolo di giornata. Anche nel torneo di 4ª categoria il giovane vastese ha superato il girone senza affanni, con il 3-0 rifilato a Di Nunzio e Di Francesco e il 3-1 a Giuliani. Nei quarti di finale vittoria contro Federico Pace per 3-0, poi una combattuta finale contro Massimo Paris, sconfitto per 3-2, e infine la finale in cui Antenucci ha battuto 3-1 la sua amica Giulia Ciferni. Ottimo anche il cammino nel torneo di doppio maschile in coppia con Leonardo Conte di Silvi. Prima vittoria per 3-2 contro Paris-Papini, altro successo per 3-0 contro Giuliani-Adeboye e infine trionfo in finale contro Zardi-Ciferni.

"Sono davvero contento di questi tre titoli conquistati - ha detto Antenucci - perchè sono il frutto di tanto lavoro in allenamento guidato dai tecnici della mia società. È stato anche l'esordio del nuovo sponsor e, che dire, ha davvero portato fortuna! Ora non mi fermo ma continuerò ad allenarmi per arrivare pronto ai campionati italiani cercando di ottenere anche lì buoni risultati".