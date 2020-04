Questa mattina bambini e ragazzi si sono dati da fare per la pulizia della spiaggia di Casalbordino partecipando all'iniziativa di Legambiente 'Spiagge e fondali puliti - Clean up the med' che in tutta Italia ha coinvolto migliaia di volontari per rendere le spiagge più belle e pulite in vista della stagione estiva. Nel Vastese le iniziative di pulizia, a San Salvo, Vasto e Casalbordino, sono state inserite nel programma di Open Day Abruzzo Summer e coordinate da Legambiente Vasto con la presenza di Fausta Nucciarone, Sara Di Domenico, Tiziana Dicembre e del presidente regionale Giuseppe Di Marco.

Ai bambini della scuola primaria 'Mattei' di Casalbordino, accompagnati dalle loro insegnanti, è stato affidato il lungomare nord del litorale casalese. Dopo aver rimosso dalla spiaggia un gran numero di rifiuti, in particolare plastica, i bambini sono stati salutati dall'assessore al turismo Alessandra D'Aurizio e dall'assessore alla pubblica istruzione Carla Zinni, prima della merenda offerta dall'associazione A.Mare.

Nel lungomare nord hanno invece operato i ragazzi dell'IIS 'Mattei' di Vasto, accompagnati dai loro docenti. Per gli studenti dell'istituto superiore vastese si è trattato di un'ulteriore tappa all'interno del progetto di educazione alla legalità "Heliantos", promosso dalle insegnanti Tiberio e Cirilli con due cooperative del consorzio S.G.S., questa mattina rappresentato da Maria Di Camillo. Anche i ragazzi, dopo aver riempito diversi sacchi di immondizia, che poi l'amministrazione ha provveduto a ritirare, si sono fermati nel tratto finale della spiaggia per il meritato ristoro.