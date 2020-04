Buona prova della rappresentativa abruzzese alla manifestazione nazionale Ping Pong Kids, organizzata dalla Fitet, che si è svolta al Centro Federale di Terni dal 26 al 28 maggio. Decine di giovanissimi atleti, nati dal 31 dicembre 2006 al 1 gennaio 2010, si sono sfidati in entusiasmanti partite di tennistavolo e in prove fisiche in cui sono state sollecitate capacità quali agilità, forza, coordinamento, resistenza ed equilibrio.

L'Abruzzo, con la sua selezione formata equamente da maschi e femmine, ha chiuso con un lusinghiero 14° posto, piazzandosi davanti a San Marino e a regioni come Emilia Romagna, Umbria, Marche, Basilicata e Molise. Ottime le prove dei due atleti più grandi Andrea Franciosi e Svetlana Ginobile, così come molto buone sono anche state le gare dei due piccoli vastesi, Nicola Fanelli e Viola Di Rienzo che, una volta vinta l’emozione, inevitabilmente connaturata all’importanza della prima partecipazione ad una manifestazione nazionale, hanno saputo farsi valere dimostrando determinazione ai tavoli e destrezza nelle prove fisiche. Grande la soddisfazione in casa del Tennistavolo Vasto, associazione sportiva che vede da quest'anno i due giovanissimi atleti tra le sue fila.