Serata magica e piena di suggestione è stata quella di venerdì 26 maggio per gli alunni della Scuola Primaria di Gissi che, a conclusione del progetto Raccontando sotto le stelle, si sono ritrovati con i genitori nella villa comunale del paese, per l’osservazione del cielo notturno.

La manifestazione, organizzata dai docenti, si inseriva in un percorso di lavoro che ha caratterizzato l’intero anno scolastico con attività di ascolto, letture a tema, ricerche guidate, visione di film, attivazione di laboratori, mostre fotografiche, uscite didattiche per osservare il cielo attraverso il telescopio e per vedere la volta celeste con il planetario. Ospite della serata, è stato l’astrofilo dottor Gianni Colonna che, in una cornice di paradiso naturale e in un ambiente curato, a misura di bambini e adulti, ha guidato gli alunni all’osservazione di un cielo stellato che era pronto a rivelare i suoi segreti, in quanto perfettamente sgombro da nuvole.

Erano ben visibili costellazioni come Il Grande e il Piccolo Carro, lo Scorpione, il Leone, il pianeta Giove e....”ciliegina sulla torta”, una stazione spaziale orbitante che transitava proprio ieri sera sulle nostre teste. E’ stato un bel momento di condivisione ritrovarsi tutti col naso all’insù a scrutare le stelle e ad immaginare nuovi mondi e creature fantastiche. La serata è stata allietata da musiche a tema e dagli alunni di tutte le classi che hanno recitato, cantato, letto poesie, racconti e miti inerenti alle costellazioni. Alla manifestazione ha partecipato anche la dirigente scolastica Aida Marrone che ha portato il suo saluto, dimostrando grande sensibilità all’iniziativa che resterà nel cuore di ognuno e sicuramente vedrà la nascita di futuri astrofili o forse anche di... astronomi. Un grazie di cuore a tutti coloro che si sono adoperati per la l’organizzazione dell’evento.

I Docenti della Scuola Primaria di Gissi

Foto di Giuseppe Magagnano