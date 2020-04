Altra gara portata a termine per Nicolas Cupaioli nel campionato SuperSport 300. Il giovane pilota vastese del team 3EnneRacing ha chiuso al 30° posto la gara sul circuito di Donington, in Gran Bretagna. Ci vorrà ancora un po' di esperienza prima di farsi vedere nelle posizioni di testa ma per Cupaioli questa fase del campionato mondiale è importante per crescere e prendere confidenza con la sua Yamaha YZF-R3 e con i circuiti che ospitano il campionato. La gara della categoria riservata ai giovani è stata vinta dall'italiano Coppola, seguito sul podio dagli spagnoli Perez e Garcia.

Il fine settimana in terra britannica può essere archiviato con il segno "più" visto che Cupaioli è riuscito a qualificarsi per la gara sin dal primo turno di prove e poi ha continuato, nella Q2 e nella Superpole, a migliorare le sue prestazioni in pista. Il prossimo impegno sarà "in casa", visto che dal 16 al 18 giugno il campionato SuperSport 300 sbarcherà a Misano.