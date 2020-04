Tanti partecipanti e pubblico delle grandi occasioni a Casalbordino Lido per l’appuntamento con il Duathlon nel ricordo di Christian Marchetti, 18enne venuto a mancare sei mesi fa a causa di un tragico incidente. A lui, grande appassionato di sport, è stata dedicata la giornata con il lancio di 18 palloncini in cielo da parte dei suoi familiari e dei tanti amici presenti a testimoniare il grande affetto della comunità casalese per Christian. L’assessore al turismo Alessandra D’Aurizio ha anche consegnato una targa alla famiglia Marchetti da parte dell’amministrazione comunale [LE FOTO].

È stato poi il momento della gara, valida come tappa del campionato duathlon Uisp Abruzzo-Molise e primo appuntamento dell’Open Day Summer Abruzzo. Gli 80 partecipanti, tra gara individuale e staffette, hanno preso il via da Finis Terrae e percorso i giri di corsa e in mountain bike in uno scenario affascinante. A vincere la gara, quasi fosse un segno del destino, è stato Nicola Marchetti, fratello di Christian, portacolori dell’Asd Pro Life Chittien Team, che ha preceduto sul traguardo Lorenzo De Sanctis dell’Asd Iron Bikers e il suo compagno di squadra Guido Fattore.

La gara a staffetta ha assegnato i titoli regionali:

Categoria Junior: Antonio Bucci-Fabio Marino

Veterani: Marco Di Matteo - Luigino D’Ambrosio

Senior: Bruno Fantini - Claudio Marciano

Mista: Giuseppe Marchesani - Antonia Falasca

Donne: Monika Mancini - Barbara Pizzi

La classifica individuale - clicca qui

La classifica della staffetta - clicca qui

Soddisfatto Amedeo Di Meo, presidente dell’associazione organizzatrice. “Grazie ai ragazzi di Pro Life Chittien Team per il gran lavoro organizzativo e a tutti i partecipanti per averci onorato della loro presenza. È stata una gara molto competitiva, di altissimo livello, resa durissima dalla battigia che non ha retto alla forza del mare. Grazie alla Uisp per la possibilità di organizzare questo tipo di eventi di sport ed aggregazione, con un terzo tempo fantastico. Grazie a Finis Terrae per averci ospitato e all'amministrazione comunale, soprattutto all'assessore al turismo Alessandra D’Aurizio per la preziosa collaborazione. Grazie a voi, Nicola Marchetti e Guido Fattore, per l’emozione di un podio black-orange in casa. Ciao Christian, il grazie più grande è per te. Non avremmo mai voluto organizzare una manifestazione del genere. Il destino non è stato giusto con te, ma forse c'è dietro un disegno più grande che noi non possiamo neanche immaginare. Ci manchi!”.