Quattro studenti vastesi, della scuola media Paolucci di Vasto, hanno partecipato la scorsa settimana alla seconda tappa del progetto Erasmus Plus, Europe in Sagas, con un viaggio in Ungheria. Cinque le nazioni di provenienza dei ragazzi, Turchia, Germania, Macedonia, Ungheria e Italia, che si sono incontrati per sei giorni a Zirc, a due ore di distanza della capitale ungherese Budapest.

"I quattro ragazzi italiani Metalla K., D’Ermilio G., Quagliarella E., e Bellandrini M., dell’Istituto Comprensivo 1 di Vasto sono stati ospitati presso famiglie di ragazzi ungheresi della scuola di Zirc e con questi hanno condiviso esperienze scolastiche, sportive, creative e ricreative - spiega una nota dell'Istituto -. Guidati dalla competenza e professionalità delle insegnanti Luigia Ciarniello, Laura Pizzigallo ed Elisabetta Gallo, gli studenti hanno recitato una scena della Congiura dei Pazzi della Saga della famiglia dei Medici, ballato la danza della quadriglia e lavorato in workshop artistico-manipolativi. Suggestive le visite all’ abbazia di Zirc, al lago Balaton e al castello di Csesznek.

Tutto grazie alla conoscenza della lingua inglese e alla capacità partecipativa e collaborativa che hanno permesso ai nostri ragazzi di superare le difficoltà di comprensione, le differenze culturali e di partecipare attivamente anche alle danze e rappresentazioni proposte dagli altri paesi. Il prossimo incontro si terrà a Plüderhausen in Germania a fine ottobre".