È il Vasto Sud ad accedere alla finale del Campionato provinciale Amatori della Figc. Nella doppio derby di semifinale erano stati i Compari a vincere la gara di andata per 3-1 (reti di Bozzelli, Benedettino e del portiere Toto per i Compari, per il Vasto Sud gol della speranza di Forgione) mettendo una seria ipoteca sull'accesso alla finalissima. Ma, nella partita di ritorno, ieri pomeriggio, la squadra del presidente Giuseppe Rossi ha ribaltato il risultato con un 2-0 firmato da Marco Forgione e Michele Di Foglio che, in virtù del gol segnato all'andata in trasferta, consente ai biancorossi di volare in finale. La semifinale tra le due compagini vastesi è stata all'insegna del fair play, con foto-ricordo tutti insieme a centrocampo e scambio di targhe e fiori.

Nella sfida di sabato 3 giugno ad attendere i vastesi ci sarà il Real Sangro, sconfitto ieri dal Calcio Club per 1-0 ma vittorioso all'andata per 4-2. Mister Alessandro La Verghetta avrà una settimana per preparare l'importante appuntamento in cui il Vasto Sud, per la prima volta nella sua storia, andrà a caccia del titolo di Campione Provinciale Amatori.