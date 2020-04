Eseguita l'autopsia sul corpo del 68enne morto il 21 maggio all'ospedale di Vasto dopo un'operazione. In settimana, nell'Istituto di medicina legale di Chieti, l'anatomopatologo della Asl, Pietro Falco, ha svolto l'esame autoptico sul corpo senza vita di Lorenzo Di Nardo, l'uomo di Fresagrandinaria che, la scorsa settimana, aveva subito un intervento in day surgery per eliminare un'ernia inguinale ed era stato dimesso. A casa, nella notte, aveva accusato forti dolori e, il giorno dopo, era stato nuovamente ricoverato al San Pio da Pietrelcina, dove era stato operato. All'uscita dalla sala operatoria, non si era più ripreso.

La famiglia vuole l'accertamento delle responsabilità. Per questo, ha presentato una denuncia tramite gli avvocati Pierpaolo Andreoni e Massimo La Palombara.

La Procura di Vasto ha aperto un fascicolo d'inchiesta a carico di 13 persone tra medici e infermieri. Gli indagati sono difesi dagli avvocati Giovanni e Antonello Cerella, Arnaldo Tascione, Franco Ferrante e Silvia Ranalli.

Il medico legale ha prelevato dei campioni di tessuto per eseguire anche l'esame istologico. Entro 60 giorni la relazione da cui dipenderà gran parte dell'esito delle indagini.