La due giorni dedicata allo sport organizzata dalla Fondazione BCC della Valle del Trigno e dalla Podistica San Salvo ha visto ieri [CLICCA QUI] e oggi la partecipazione del super ospite Jury Chechi, medaglia d'oro alle olimpiadi di Atlanta '96.

Oltre 200 ragazzi delle scuole della Valle del Trigno, di Abruzzo e Molise, si sono sfidate in una bella giornata di sport e sano agonismo. Ai ragazzi Jury Chechi, presente per la prima parte della gara e per le premiazioni, ha detto di non abbattersi se non si arriva tra i primi, ma di impegnarsi affinchè si possa essere primi alla prossima occasione e di praticare lo sport per passione, solo così si può diventare dei campioni. Presente alla premiazione anche il personaggio Raf, protagonista del fumetto della Fondazione BCC dedicato ai bambini e ragazzi delle scuole. Il fumetto è stato regalato ai vincitori insieme alla medaglia di rito e può essere scaricato sul sito www.fondazionebccvalledeltrigno.it oppure richiesto gratuitamente presso tutte le filiali della BCC.



I vincitori di Ragazzi in corsa 2017:



I MEDIA MASCHILE



1° ANTONIO BORGIA di Montenero

2° ANGELO MOLINARO di Trivento

3° MANUEL DI FABIO di Montenero



I MEDIA FEMMINILE



1° GIULIA TAMBURRINO di San Salvo

2° SORAJA JAND di Vasto

3° ANNARITA FOSSACECA di Trivento



II MEDIA MASCHILE



1° IACOPO VICOLI di San Salvo

2° GIOVANNI DANIELE di San Salvo

3° ANDREA MIRI di San Salvo



II MEDIA FEMMINILE



1° JASMINE MAIOCCO di Vasto (Istituto Rossetti)

2° ELENA MAROSCIA di Montenero

3° FEDERICA ROSICA di Cupello



III MEDIA MASCHILE



1° MARCO FIORE di Trivento

2° LORENZO PETRELLA di Vasto (Istituto Rossetti)

3° SIMONE DI BELLO di Vasto (Istituto Rossetti)



III MEDIA FEMMINILE



1° GINEVRA SIMEONE di San Salvo

2° EMMA NICODEMO di San Salvo

3° SARA D'ANNUNZIO di Vasto (Istituto Rossetti)