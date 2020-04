Continuano i progressi di Nicolas Cupaioli, pilota vastese impegnato nel campionato mondiale SuperSport 300. A Donington (Gran Bretagna), dove domani si correrà la quarta tappa del campionato, il 16enne del team 3EnneRacing ha evidenziato notevoli miglioramenti nelle sue performance. Nella Q1 del venerdì è riuscito ad ottenere subito il tempo di qualifica per la gara, potendo così sfruttare la Q2 e la Superpole di oggi per migliorare il feeling con la sua Yamaha YZF-R3 in vista della gara di domani e del prosieguo della stagione.

Nel team che segue il giovane pilota vastese, al suo debutto in un campionato mondiale, c'è grande soddisfazione per quanto fatto nei primi due giorni su una pista importante come quella britannica. Per un ragazzo che solo lo scorso anno ha iniziato a correre sulle due ruote e che si trova ad affrontare le tappe del campionato Super Sport 300 senza aver potuto mai provare prima le piste, riuscire a centrare la qualificazione alla gara rappresenta già un ottimo risultato ed evidenzia il suo grande talento. Se poi, come sta facendo Cupaioli, ad ogni appuntamento si riescono a limare i decimi di distacco dai piloti di vertice, ecco che la fiducia aumenta ancora.

Domani alle 12.05 l'appuntamento con la gara.