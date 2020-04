Sarà intitolata a Tommaso Saraceni la sezione di Vasto dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia. È stato il presidente della sezione, Mar.Ord. Matteo Palombo a comunicare ai parenti di Saraceni l'approvazione da parte della presidenza nazionale dell'Anfi della proposta di dedicare la sezione al finanziere vastese vittima delle foibe.

Tommaso Saraceni è nato a Vasto il 3 gennaio 1923. Fu uno dei 97 militari della Guardia di Finanza prelevati dalla Caserma di Campo Marzio di Trieste il 2 maggio 1945, e successivamente trucidati nelle foibe dalle truppe del maresciallo Tito. Per lunghi decenni la famiglia sapeva solo che il congiunto era disperso in Jugoslavia. Alla fine la verità e il meritato riconoscimento ricevuto in occasione della celebrazione ufficiale del Giorno del Ricordo delle vittime delle Foibe il 10 febbraio 2017 alla Camera dei Deputati, durante la quale sono stati consegnati una medaglia ed un attestato alla memoria alla nipote Teresa Saraceni. Lo scorso 23 febbraio 2017 il Consiglio comunale di Vasto ha approvato all’unanimità un ordine del giorno con cui si impegna l’Amministrazione ad intitolare una strada o piazza del Comune a Tommaso Saraceni.