Sport, natura, musica, spettacolo, spettacoli per bambini e molto altro animeranno dal 27 maggio al 4 giugno il territorio del Comune di Casalbordino nell’ambito dell’Abruzzo Open Day Summer 2017 con eventi che saranno da prologo alla prossima stagione estiva. "Molteplici le esperienze programmate dalla Regione Abruzzo e dalla DMC Costiera dei Traboccchi sul nostro territorio", sottolinea l’assessore al Turismo del Comune di Casalbordino, Alessandra D’Aurizio, che nella giornata di ieri, insieme agli altri rappresentanti dei Comuni interessati alle manifestazioni ed alle associazioni coinvolte, ha presenziato alla conferenza stampa di lancio dell’evento.

Si partirà il giorno 27 maggio alle ore 14 al lido di Casalbordino con il Campionato Regionale Duathlon a staffetta Memorial Christian Marchetti per passare alla domenica 28 maggio, dalle ore 9.00 con ritrovo presso il parcheggio Villaggio Vacanze Poker, alla Camminata di Gruppo alla scoperta della spettacolare Riserva Naturale di Punta Aderci di 9.5 Km. Nella giornata di lunedì 29 maggio, sempre al Lido di Casalbordino, alle 9.30 vi sarà il Clean Up The Med coordinato da Legambiente mentre il 2 Giugno un doppio appuntamento allieterà i turisti. Si partirà alle ore 17.30 con lo spettacolo per ragazzi presentato dal Teatro del Sangro dal titolo Il Mago di Oz per terminare a partire dalle ore 21.00 al lungomare sud con il concerto della band vastese della Differenza. Sabato 3 giugno alle ore 18.30 il lido di Casalbordino ospiterà il Reading spettacolo Le parole e il mare con Lino Guanciale ed Alessandro Vanoli. Domenica 4 giugno Camminata di Gruppo a partire dalle ore 8.30 con ritrovo davanti il Bistrot 69 di 7.1 Km aperta a tutti coloro che intendono trascorrere una giornata in compagnia all’interno del nostro territorio. La serata conclusiva dell’Open Day a Casalbordino sarà all’’insegna della musica e del ballo nella primo appuntamento del Latin Day con balli caraibici ed esibizioni delle scuole di danza. Per ulteriori informazioni è possibile accedere al sito www.opendayabruzzo.it/calendario-eventi.

Inoltre, l’assessore D’Aurizio ha annunciato che in questi giorni verrà definito e presentato il cartellone delle manifestazioni estive del Comune di Casalbordino in vista della imminente stagione estiva.