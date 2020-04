Proseguono i controlli di Polizia stradale della Polizia locale di Vasto attraverso l’apparecchio Targa System con risultati interessanti, infatti nel periodo di riferimento dal 21 febbraio al primo maggio sono state accertate violazioni relative alla circolazione di veicoli privi di copertura assicurativa e del mancato rinnovo della revisione.

Lo annunciano dal Comando di Polizia locale diretto dal comandante Giuseppe Del Moro, precisando: "In particolare sono state elevate 52 violazioni relative al mancata copertura assicurativa e 43 per la mancata revisione". Per quanto riguarda il funzionamento [CLICCA QUI per il VIDEO] "l’utilizzo della nuova apparecchiatura che localizza il passaggio dei veicoli grazie alla lettura della targa, consente alla pattuglia di provvedere all’effettivo e successivo controllo intimando l’alt al conducente. La verifica risulta immediata grazie all’interrogazione online delle banche dati del sistema informativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, permettendo in tal modo agli agenti operatori un riscontro circa la regolarità del veicolo che viene posto in circolazione. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni e intensificati in vista dell’imminente stagione estiva".