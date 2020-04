"Agenzia Spaziale Italiana, merito e trasparenza tutelate grazie al Movimento 5 Stelle". Lo dichiara il senatore M5S Gianluca Castaldi, membro della Commissione Industria di Palazzo Madama commentando il provvedimento approvato dal Senato.

"Grazie all'approvazione di ben nove nostri emendamenti l'Agenzia Spaziale Italiana opererà in maniera più efficiente e meritocratica", aggiunge Castaldi spiegando anche il voto

favorevole del M5S.

"Grazie a due emendamenti già approvati in Commissione, i membri del Cda 'non potranno ricoprire cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici. E saranno immediatamente sostituiti in caso di incompatibilità sopravvenuta, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio ovvero nel caso in cui riportino condanna anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati contro la Pubblica Amministrazione'.

Per le selezioni interne, prevedono gli emendamenti MS5 approvati, dovranno essere avviate procedure ad evidenza pubblica e sul sito dell'Asi saranno pubblicati curriculum, compensi di

dirigenti, collaboratori, consulenti, i criteri e le modalità per le assegnazioni di lavori e forniture di qualsiasi tipologia".

Sarà poi inserita la clausola di onorabilità e i membri dovranno essere scelti 'tra personalità di elevata e documentata qualificazione tecnico scientifica nel campo della ricerca e/o industria spaziale ed aerospaziale e con rilevante esperienza manageriale', garantendo parità tra i sessi.

Con gli emendamenti M5S approvati - sottolinea Castaldi - è stato promosso il trasferimento di conoscenze nel settore della prevenzione delle calamità naturale e dei rischi delle attività

dell'uomo (ad esempio, le trivellazioni) per tutelare ambiente e gestione del territorio ne promuovere la formazione e ricerca universitaria in discipline aerospaziali e spaziali".