Ci saranno anche due vastesi, Viola Di Renzo e Nicola Fanelli, alla fase finale del Ping Pong Kids, trofeo di tennistavolo dedicato agli atleti nati tra gennaio 2016 e dicembre 2010. I due giovani pongisti del Tennistavolo Vasto, entrambi classe 2008, hanno conquistato la possibilità di partecipare alla competizione di Terni dopo aver superato le selezioni regionali di Silvi. Insieme a Viola e Nicola, a rappresentare la regione Abruzzo sarà presente anche la coppia di atleti 2006 formata da Andrea Franciosi della ASD San Nicolò e Svetlana Ginobile dell’Antoniana Pescara.

Il quartetto di piccoli pongisti sarà impegnato sia in prove fisiche con prove di destrezza, agilità, velocità, equilibrio e prontezza di riflessi ma anche a sessioni di gare al tavolo che li vedranno contendersi le prime posizioni sia nel singolo maschile e femminile e sia nel doppio misto.

Soddisfazione in casa del Tennistavolo Vasto che per la prima volta porta due suoi atleti alla fase nazionale di questa gara che avrà inizio alle ore 16 di venerdi 26 e terminerà alle ore 12 di domenica 28". "Siamo emozionati per loro che ad appena 8 anni di età potranno vivere questa fantastica esperienza che credo rimarrà un ricordo indelebile per tutta la loro vita", ha commentato il Presidente della ASD Tennistavolo Vasto Stefano Comparelli.