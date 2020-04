Dopo la rottura del ghiaccio da parte di Gennaro Luciano che ha aperto la serie di comizi [LEGGI] in vista delle Amministrative dell'11 giugno, si infittisce l'agenda politica sansalvese.

Nella giornata di oggi (ore 18.30) tocca ad Angelo Angelucci e alla sua coalizione (San Salvo Democratica e Più San Salvo) calcare il palco. L'appuntamento è in piazza papa Giovanni XXIII con la presentazione del programma e dei candidati.

Domani, venerdì 26 maggio, invece è prevista la prima uscita in piazza di Tiziana Magnacca che punta al secondo mandato consecutivo. Il primo cittadino (sostenuta da Più San Salvo, Città Nuova e Lista Popolare) ha scelto di partire con la propria campagna elettorale da piazza Alcide De Gasperi (zona 167): l'appuntamento è alle ore 19.

Opta invece per l'aperitivo Gennaro Luciano che domenica sarà presente al Vanity Cafè di via Montenero, dalle 19, con i candidati della lista Città Futura per "un momento di confronto e di illustrazione del programma elettorale" con i cittadini.