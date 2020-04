Anche il Vastese partecipa all'Abruzzo Open Day Summer 2017. Lo fa col Summer Festival Costiera dei Trabocchi, in programma sulla riviera dal 2 al 4 giugno. Sarà l'evento che aprirà la stagione balneare. L'organizzazione è coordinata dalla Dmc Costiera dei Trabocchi, in collaborazione con i Comuni di Vasto, San Salvo, Casalbordino, Celenza sul Trigno, Scerni e Tufillo. Stamani, in municipio, la presentazione del cartellone.

In tutto l’Abruzzo, l’Open Day Summer prevede appuntamenti di sport, musica, valorizzazione della natura e dei prodotti enogastronomici tipici, dal 27 maggio al 4 giugno.

Sabato e domenica Clean Up The Med: pulizia delle spiagge di Vasto Marina (sabato), Punta Penna e Punta Aderci (domenica), in collaborazione con Legambiente.

Il piatto tipico di Vasto, il brodetto, e il pluripremiato salume del Vastese, la ventricina, saranno i protagonisti dei laboratori enogastronomici che, in collaborazione con la CondottaSlowFood, si terranno sabato al Portale di San Pietro a partire dalle 18.30.

Venerdì 2 giugno, a cura del Fai: visite guidate alle Terme Romane di via Adriatica, mentre a Vasto Marina si terrà Beach On, torneo nazionale di beach volley. I Ditelo Voi, cabarettisti di Made in Sud, programma di Rai2, saliranno sul palco di Vasto Marina per lo spettacolo serale vicino alla rotonda di viale Dalmazia.

La finale di Champions League Juventus-Real Madrid verrà trasmessa su uno schermo gigante sabato a Vasto Marina. Al termine del match, la Champions Night proseguirà con la musica dei dj Luigi Fioravante e Luigi Cicchini e con la voice animation di Raffaele Jair.

Domenica mattina, sulla spiaggia di Vasto Marina, giochi per bambini con Change, troppo facile mollare e group cicling per gli appassionati di sport.

Altri appuntamenti – A San Salvo Marina, il 4 giugno, Pedalando lungo la Costiera dei Trabocchi.

A Casalbordino, concerto de La Differenza il 2 giugno e, il giorno dopo, Le parole e il mare-Viaggio nel Mediterraneo, con Lino Guanciale e Alessandro Vanoli. A Celenza sul Trigno e Tufillo, dal 2 al 4 giugno, Borghi e, il 1° giugno, Cantine d’estate e Celenza open park.