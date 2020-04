È un finale di stagione con i fiocchi per Roberto Inglese che oggi è stato convocato dal commissario tecnico della Nazionale Italiana Gian Piero Ventura per l'amichevole che gli azzurri disputeranno contro San Marino. Si giocherà il 31 maggio allo stadio Castellani di Empoli in una sfida che vedrà scendere in campo tanti dei giocatori già provati da Ventura negli stage di Coverciano ed altri giovani talenti italiani. Il programma prevede il raduno il 28 maggio, allenamenti il 29 e 30 prima della sfida del 31 alle 21.30.

I convocati

Portieri: Pierluigi Gollini (Atalanta), Simone Scuffet (Udinese);

Difensori: Cristiano Biraghi (Pescara), Davide Calabria (Milan), Mattia Caldara (Atalanta), Federico Ceccherini (Crotone), Andrea Conti (Atalanta), Emerson Palmieri dos Santos (Roma), Alex Ferrari (Verona), Gian Marco Ferrari (Crotone);

Centrocampisti: Daniele Baselli (Torino), Danilo Cataldi (Genoa), Roberto Gagliardini (Inter), Lorenzo Pellegrini (Sassuolo);

Esterni: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Fiorentina), Matteo Politano (Sassuolo), Simone Verdi (Bologna);

Attaccanti: Diego Falcinelli (Crotone), Roberto Inglese (Chievo), Gianluca Lapadula (Milan), Andrea Petagna (Atalanta).