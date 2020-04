Appuntamento con la storia per il settore giovanile dell'Us San Salvo. Gli Allievi si presentano alla finale provinciale con il 5 a 1 rifilato al Lanciano Calcio. I giovani sansalvesi allenati da Luigi Menna si giocheranno l'accesso alla categoria regionale conto la Virtus Lanciano con la quale in questo campionato ha condiviso la testa della classifica fino all'ultima giornata. La partita che vale una stagione si disputerà sabato 27 maggio allo stadio di Montemarcone (Atessa) alle 17.

Il 5 a 1 dell'ultima giornata è stato firmato da Matteo Di Tella (doppietta), Paolo Bruno, Samuel Battista e Luigi Rodini. Un bel biglietto da visita per la finale alle porte.