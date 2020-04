Gli uomini dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, congiuntamente al gruppo di Protezione Civile di Vasto e al personale dell’ufficio servizi del Comune di Vasto, stanno passando al setaccio il litorale di Vasto per rimuovere le imbarcazioni abbandonate sulla spiaggia. Questa mattina, in località Canale e a Vasto Marina, sono stati portati via dieci natanti e rimosse anche carcasse di barche indebitamente abbandonate "in violazione alla vigente Ordinanza Balneare della Regione Abruzzo.

Tale attività -spiega il comandante del Circomare Cosimo Rotolo - continuerà ancora nelle prossime settimane al fine di garantire la massima fruizione del mare da parte di tutti i cittadini anche in virtù dell’imminente inizio della prossima stagione balneare".