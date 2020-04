Grande festa allo stadio Aragona per il quinto appuntamento con il torneo di calcio che ha coinvolto gli istituti superiori di Vasto e San Salvo. In campo le squadre che hanno partecipato alla 5ª edizione del Torneo Mattei, nato in occasione delle celebrazioni per il 50° dell'istituto, per squadre di soli studenti, e per la 3ª edizione di Segniamo e doniamo, con squadre formate da studenti, docenti e genitori. Competizione accesa in campo, per la conquista dei trofei, e spettacolo sugli spalti, con i ragazzi che hanno incitato a lungo i loro compagni. Un'Aragona vestito a festa, con oltre 5mila presenze, che ha lasciato a bocca aperta anche il presidente della Vastese Franco Bolami che, intervistato da Paola Cerella, conduttrice della giornata, ha rivolto i complimenti ai ragazzi e li ha invitati ad essere così numerosi alla prima partita dei biancorossi nel prossimo campionato. La giornata, oltre alla competizione sportiva, è stata caratterizzata dalla solidarietà. Infatti, a metà mattinata, il professor Nicandro Gambuto, promotore delle iniziative legate all'Airc, ha consegnato alla referente Abruzzo-Molise dell'associazione, Maria Rita D'Orsogna, la cifra raccolta in questa edizione del torneo, oltre 3mila euro. "A queste - ha spiegato Gambuto - vanno aggiunti gli oltre 700 euro che riceveremo per la raccolta dei tappi. Ormai sono otto anni che coinvolgiamo le scuole in questa iniziativa e siamo arrivati a raccogliere quasi 20mila euro per l'Airc".

Spazio anche alla musica, con il cantautore sansalvese Auro Zelli che ha presentato in anteprima il suo nuovo brano, 'La stessa luce', rivolgendo un sincero e commosso messaggio di speranza ai ragazzi. Sul prato verde dell'Aragona sono scesi anche i ragazzi dell'orchestra del Liceo Mattioli di Vasto, per caratterizzare con le note del 'silenzio' il minuto di raccoglimento in ricordo delle vittime del terrorismo e per eseguire l'inno di Mameli che ha aperto le finali.

I tornei. Tutte le sfide sono state decise ai calci di rigore. Nel torneo Mattei (solo studenti), il Polo Liceale Mattioli ha conquistato il 3° posto superando l'istituto Palizzi (1-1 in partita). Nella finalissima i ragazzi del Mattei di Vasto hanno battuto il Mattioli di San Salvo conquistando così il trofeo. Nel torneo Segniamo e doniamo terzo posto per il Palizzi che ha battuto il Pantini-Pudente. Vittoria finale per la squadra mista del Mattioli di San SAlvo di San Salvo che si è imposta su quella del Mattei. Nelle due finali i calciatori sono stati accompagnati al centro del rettangolo verde dai bimbi della scuola dell'infanzia Santa Lucia e dagli alunni della scuola primaria Martella. Al termine degli incontri l'assessore di Vasto Carlo Della Penna e gli assessori di San Salvo Giovanni Artese e Maria Travaglini hanno premiato i partecipanti.