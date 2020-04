E' di un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto stamani a Vasto, sulla statale 16, in località San Nicola.

"Alle ore 9.20 circa - si legge in un comunicato del comandante della polizia municipale, Giuseppe Del Moro - due pattuglie intervenivano per un sinistro stradale verificatosi sulla ss16 nei pressi del viadotto san Nicola dove rimanevano coinvolte una autovettura e un autoarticolato. L’autovettura una Kia Picanto condotta da S.L. di 85 anni usciva da una strada laterale privata e stava per immettersi sulla ss16, mentre l’autoarticolato condotto da A.G. di anni 47 circolava sulla ss16 con direzione da nord verso sud. A seguito della collisione riportava lesioni, fortunatamente non gravi , solo il conducente dell’autovettura che veniva trasportato per le cure necessarie presso il pronto soccorso dell’ospedale civile di vasto mediante una autoambulanza del 118. Durante le operazioni di rilievo del sinistro la circolazione stradale ha subito un lieve rallentamento. Sono in corso accertamenti da parte della polizia locale finalizzata alla ricostruzione della dinamica del sinistro".