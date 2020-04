Dall’8 al 14 maggio 5 studenti, Lavinia Cimini, Giulia Orazietti, Raffaele Baiocco, Jacopo Rusi e Paolo Leonzio, insieme a 2 docenti, Laura Mucci e Daniela Addona della scuola secondaria di primo grado R. Paolucci dell’Istituto Comprensivo n.1 di Vasto, hanno partecipato ai lavori della mobilità C2 a Rzeszów in Polonia, nell’ambito del progetto Erasmus+ Health and Fitness for Healthy Future.

La nostra delegazione ha incontrato le altre quattro delegazioni provenienti da Spagna, Turchia, Slovacchia e naturalmente la delegazione ospitante polacca. L’obiettivo principale di questo progetto europeo è quello di promuovere la sensibilizzazione degli studenti verso uno stile di vita più salutare in relazione alla buone abitudini alimentari ed alle attività sportive. A Rzeszów i ragazzi provenienti da 5 nazioni diverse hanno illustrato con lavori multimediali i loro punti di vista sulla problematica dell’obesità, sul problema della salute fisica e sociale , nell’ottica di un cibo sicuro oggi e nel futuro.

I nostri ragazzi hanno partecipato a momenti formativi e sportivi, hanno assaporato sapori di una cucina diversa dalla nostra, hanno intrecciato relazioni di amicizia con i ragazzi e con le loro famiglie in quanto sono stati ospiti nelle loro case. Al termine di questa esperienza di crescita e di confronto, la delegazione delle Paolucci è già pronta al lavoro da approntare per la prossima mobilità che si terrà a Bratislava in Slovacchia nel mese di ottobre 2017.

