Si partirà dal Biotopo costiero di San Salvo alle 8 e dal porto turistico di Montenero di Bisaccia alle 9 per la passeggiata ecologica alla foce del Trigno organizzata per domenica 28 maggio.

Obiettivo dell'iniziativa patrocinata dai Comuni di Vasto, San Salvo e Montenero di Bisaccia, quello di "richiamare l'attenzione sull'importanza della Riserva Naturale Foce del Trigno che tutelerà l'area umida di maggiore interesse naturalistico fra il Fiume Sangro, in Abruzzo, e il fiume Biferno, nel Molise. Tale Riserva - spiega il Gruppo Fratino Vasto a nome di tutti gli aderenti alla manifestazione - ricade interamente nel Comune di Montenero di Bisaccia in Molise, ma riveste una grande importanza per due Regioni, Molise e Abruzzo, accomunate oltre che da valenze culturali e storiche, anche da valenze naturalistiche come questa della Riserva Foce del Trigno. Non per niente l'iniziativa è patrocinata, oltre che da Montenero, anche da San Salvo e Vasto. La proposta di Riserva è stata inviata, già da tempo, in Regione Molise con apposita delibera del Comune di Montenero, su iniziativa dell'assessore all'Ambiente, Simona Contucci. Attendiamo fiduciosi che l'iter in Regione Molise sia il più veloce possibile".