Piergiorgio Odifreddi, matematico, logico e saggista, autore di trattati di divulgazione scientifica, storia della scienza e della filosofia, oggi 24 maggio (ore 18.30) sarà a San Salvo, presso il centro culturale”Aldo Moro”, a conclusione delle attività formative in ambito scientifico dell'Istituto Comprensivo n. 2. Tema del suo intervento è “Come stanno le cose. De rerum natura", una lezione che trae spunto da una traduzione commentata della celebre opera del poeta latino Lucrezio. La conferenza sarà introdotta dalla dirigente dell'Istituto, Anna Orsatti.

L’iniziativa, patrocinata e compartecipata da Comune di San Salvo e Università delle Tre Età San Salvo, con la collaborazione della Pro loco, si pone all’interno del progetto “Viaggio dal centro della Terra alla superficie”, che ha coinvolto gli alunni dell’istituto in un percorso formativo finalizzato alla conoscenza dei fenomeni naturali e scientifici oltre che allo sviluppo della cittadinanza attiva e consapevole. “Un percorso scientifico e culturale - commenta il sindaco Tiziana Magnacca - che si caratterizza come il più importante, in ambito scolastico, nella cittadina di San Salvo, per questo apprezzato e sostenuto anche dalle istituzioni”.

Odifreddi tratterà di astronomia e geologia partendo dall’analisi sviluppata da Lucrezio, che già nel I sec a.C. affrontava argomenti di straordinaria attualità: la natura, le sue leggi, la formazione dei mondi, il movimento degli atomi, la nascita e la morte delle cose, i fenomeni del cielo e della terra, l’uomo, l’esaltazione della pace e della fratellanza umana. Un universo raccontato da un conoscitore delle scienze e della filosofia, capace di coinvolgere anche l’ascoltatore meno acculturato con il suo linguaggio colto e raffinato.

Un ensemble di archi dell’orchestra giovanile Musica in crescendo eseguirà brani di Bach, a coronamento di una serata all’insegna dei linguaggi e dei messaggi della scienza e dell’arte.

Comune di San Salvo