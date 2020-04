Fiamme nelle prime ore del mattino a San Salvo Marina dove è andata a fuoco una delle isole ecologiche per la raccolta differenzata a servizio dei condomini della zona. L'episodio si è verificato in un'area privata su via Berlinguer.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Vasto che hanno domato il rogo di rifiuti.

Ignote le cause dell'incendio, anche se la pista privilegiata è quella dell'atto doloso.

Solo cinque giorni fa altri rifiuti sono andati in fiamme insieme alla vegetazione nella zona industriale sansalvese [LEGGI]; la preoccupazione è soprattutto per le sostanze rilasciate nell'aria durante questi incendi.

In aggiornamento