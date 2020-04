La notte bianca forse raddoppia. In calendario ci saranno Vasto Siren Festival, notte azzurra, ritorno del Vasto film festival e negozi del centro aperti fino alle 23 per un mese. Sono queste le principali anticipazioni di zonalocale.it che trapelano sulla programmazione estiva 2017 riguardo alla parte alta della città.

Le Notti bianche potrebbero essere, quindi, due. Le notti colorate si completano poi con quella azzurra, dedicata ai più piccoli.

Ci saranno poi due giorni dedicati ai piaceri del palato, a luglio, con "Gusto Vasto".

Dal 26 al 30 luglio confermato il Siren Festival riconosciuto ormai dalle riviste specializzate come uno degli appuntamenti più importanti nel panorama nazionale e non solo di musica indipendente [LEGGI].

Ad agosto spazio al jazz e alla rievocazione storica del Toson d'Oro. Confermata l'apprezzata corsa colorata Paint my run [L'EDIZIONE 2016]. Nello stesso mese ci sarà la Notte sotto le stelle con le scuole di ballo della città.

Da registrare poi il ritorno, dopo un anno di assenza, del Vasto Film Festival.

Infine, per un mese i negozi del centro osserveranno l'apertura serale fino alle 23: si potrà acquistare anche dopo cena in alta stagione. Il calendario completo delle manifestazioni estive della città antica e di Vasto Marina verrà presentato in municipio nei prossimi giorni dall'amministrazione comunale e dai rappresentanti dei consorzi commerciali.

Marco Corvino, presidente del consorzio Vasto in Centro, che raggruppa i commercianti del centro storico, si "dissocia" dalla partenità delle informazioni riportate da Zonalocale e afferma che "le notizie non sono ufficiali e verranno rese note dall'amministrazione comunale a tempo dovuto". Zonalocale conferma che Vasto in Centro non ha fornito informazioni in merito agli eventi estivi, ma conferma anche le notizie riportate in questo articolo.