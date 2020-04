Da Roberto Pezzi, residente del quartiere Porta Nuova, riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta indirizzata al sindaco di Vasto, Francesco Menna.

"Caro Sindaco

Quando venerdì 19 maggio hai ricevuto, da parte di alcuni cittadini, la segnalazione dello stato di degrado di verde pubblico relativamente al quartiere Porta Nuova, prontamente ti sei attivato, tant’è che il pomeriggio sei venuto personalmente a fare un sopralluogo per rendertene conto. Ti sei attivato prontamente, tant’è che, sabato mattina, il camion del Comune che ha come attrezzatura un ragno è venuto a prelevare i rami secchi che giacevano all’entrata" dell'area verde del Monumento all'Emigrante "addirittura dal periodo delle forti nevicate. Lunedì hai dato disposizione affinchè due operai, molto bravi, alle ore 8, iniziassero i lavori di sistemazione del verde. Ad oggi hanno fatto un ottimo lavoro. I lavori non sono ultimati, perché manca da sistemare la parte più importante e cioè la Villa dove è posta la statua all’Emigrante. Ti preghiamo di fare in modo che il nostro quartiere abbia il rispetto che merita. Siamo certi che disporrai l’ultimazione dei lavori. A nome di Roberto Pezzi e per conto di tutti i residenti nel quartiere, anticipatamente ti ringraziamo".