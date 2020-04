"Vi contatto per comunicare la situazione in cui versa il parcheggio della spiaggia di San Nicola e zone limitrofe dove hanno pulito da pochi giorni, ma sono già ricomparse le siringhe". E' una lettrice, N.C., a segnalare l'annoso problema in una mail con foto inviata a Zonalocale.it, chiedendo che si faccia "qualcosa per porre rimedio a questa piaga".

Due domeniche fa l'iniziativa Let's clean up Europe: in contemporanea continentale, cittadini armati di scope, guanti e sacchi dell'immondizia hanno pulito il parcheggio retrostante la baia di San Nicola, una delle più suggestive dei 16 chilometri di costa vastese. Ma, dopo meno di 15 giorni, ignoti tossicodipendenti hanno ripreso a gettare a terra siringhe e confezioni di medicinali.