Nella giornata del 23 maggio, dedicata alla legalità, in cui si celebra la tutela dei diritti e dell'educazione alla cittadinanza attiva e solidale, presso la Pinacoteca di Palazzo d'Avalos si è tenuto il convegno Bambini adottati a scuola: parliamone. L’iniziativa è stata organizzata dalla dirigente dell'Istituto Comprensivo G. Rossetti di Vasto, la professoressa Maria Pia Di Carlo, per affrontare il tema delicato dell’inclusione con una particolare attenzione alle specificità dell’adozione.

Hanno relazionato l'avvocato Pina Fabretti, presidente dell’associazione Cammino, lo psicologo psicoterapeuta Luigi Gileno, la docente sostegno Teresa Gileno, l'avvocato Alida Paladino in qualità di genitore di bambini adottati e l’assessore all’Istruzione Anna Bosco in rappresentanza dell’amministrazione comunale. "Tutti - ha sottolineato il dirigente scolastico - hanno dato un valido contributo alla cittadinanza mettendo a disposizione le proprie professionalità per informare e sensibilizzare il territorio alle tematiche dell’adozione".