Il tempo è un gioco, giocato splendidamente dai bambini" (Eraclito), si legge questo nella locandina della manifestazione che propone attività di gruppo per i piccoli che saranno presenti. L'intento è quello di avvicinare tutti i bambini, dai 5 ai 9 anni, verso l'attività motoria. La manifestazione sportiva si svolgerà sabato 27 maggio alle ore 15 presso il Campo Sportivo San Paolo.

Bimbi in movimento, dall'attività singola a quella di gruppo, vuol dire rispettare le regole del gioco, scritte e non scritte, ma egualmente di fondamentale importanza, significa lealtà verso i compagni e verso gli avversari. Quella stessa lealtà che mostreranno i bambini iscritti alla nostra manifestazione partecipando ad una raccolta alimentare a favore della Caritas di Vasto a cui a fine giornata saranno devoluti i pacchi di pasta o generi alimentari a lunga conservazione.

Bimbi in movimento nasce lo scorso anno da un'idea di Luciano Bucci e Simon Del Casale: dopo il successo della prima edizione in cui 101 bambini si sono divertiti insieme a circa 15 istruttori quest’anno non potevamo non replicare: giochi da strada, tiro alla fune, e due circuiti per la coordinazione delle mani e dei piedi… tutto questo e molto altro ci sarà anche il 27 maggio, il tutto sarà patrocinato dal comune di Vasto.

Per partecipare è semplicissimo, bisogna:

- contattare Luciano o Simon per iscriversi;

- portare una quota simbolica di almeno 1 euro;

- portare uno o più generi alimentari a lunga conservazione da devolvere alla Caritas.

La voglia di far bene c'è, siamo convinti che sara un altro successo.

Gli organizzatori di Bimbi in movimento