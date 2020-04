Il M5S nella figura dei suoi Portavoce Dina Nirvana Carinci e Marco Gallo prende le distanze dal comunicato", diramato da Il Nuovo Faro a nome, "in merito ad una polemica con il presidente della Commissione Affari Sociali Napolitano e firmato 'i consiglieri di minoranza'".

Lo precisano i due consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Vasto: "Non abbiamo firmato alcun comunicato. Nessuno può e deve scrivere per conto del M5S se non i suoi portavoce".