Buona prova per Federico Antenucci nel torneo di tennistavolo memorial "Ugo Luchetti" che si è disputato domenica scorsa nel Palazzetto Menotti di Marina di Montemarciano. Il giovane pongista del Tennistavolo Vasto ha chiuso la competizione open maschile tra i primi otto, collezionando otto vittorie e una sconfitta. Nel primo girone Antenucci ha battuto Montanari per 3-0, poi ha ceduto un set a Benedetti, chiudendo comunque con una vittoria per 3-1, poi il successo contro Ravel, ancora per 3-0. Stesso percorso netto anche nel secondo girone, in cui l'atleta del Tennistavolo Vasto ha battuto 3-0 De Vecchis, 3-1 Vannucci e poi 3-0 Maiori.

Nella fase a eliminazione diretta ai trentaduesimi Antenucci ha sconfitto Bassi, nei sedicesimi altro successo contro Massi e poi, nei quarti è arrivata l'unica sconfitta di giornata che ha interrotto la sua corsa verso il podio. Antenucci ha ceduto il passo a Lucio Censori, "mio grande amico e giocatore davvero forte". Per Antenucci la competizione in terra marchigiana è stata anche un ottimo banco di prova in vista dell'appuntamento di domenica prossima a Silvi, dove si disputerà la Coppa Abruzzo 2017, e in cui Federico spera di poter essere protagonista arrivando a conquistare la vittoria in 3ª categoria.