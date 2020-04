Antonio Del Fra e Francesco Pignatelli hanno conquistato il titolo regionale under 18 di pallavolo. I due giovani vastesi militano nell'Impavida Ortona che, battendo nelle gare di finale il Gada Group Pescara 3, si è guadagnata l'accesso alle finali nazionali che si svolgeranno dal 6 all'11 giugno a Fano. Per Del Fra e Pignatelli sarà la seconda partecipazione consecutiva ad una competizione tricolore. L'anno scorso, quando militavano nella Teate Chieti, avevano partecipato alle finali under 17 di Bormio.

Nella serie di finale contro il Pescara 3 i ragazzi di coach Tommaso Flacco sono partiti con una sconfitta riportando la situazione in parità nella gara giocata ad Ortona. Ieri sera, nella terza e decisiva sfida, i ragazzi dell'Impavida hanno conquistato un netto successo per 3-1. Per i due pallavolisti vastesi una grande soddisfazione dopo una stagione vissuta a ottimi livelli e l'attesa di vivere l'esperienza delle finali nazionali.