Si sono concluse ieri le attività di educazione ambientale relative all’anno scolastico 2016/2017 che hanno visto la partecipazione di tutte le classi delle scuole primarie dell’Istituto Omnicomprensivo “G. Spataro” di Gissi.

Quest’anno la partecipazione ai progetti “A spasso tra pianeti e costellazioni” e “Nella vecchia fattoria” ha visto coinvolte rispettivamente l’associazione di astrofili molisani A.D.R.A.M. e la fattoria sociale “Il Giardino dei Ciliegi” di Montemitro (CB).

Gli studenti delle scuole primarie di Gissi, Casalanguida, Carpineto Sinello, San Buono, Liscia, Guilmi e Furci durante il percorso educativo “A spasso tra pianeti e costellazioni” hanno “attraversato” lo spazio, imparando a distinguere i vari pianeti del sistema solare in base a caratteristiche e dimensioni, visitando il planetario di Ortona e concludendo il tutto con un’uscita diurna in compagnia degli astrofili dell’A.D.R.A.M. per osservare con il telescopio il sole con le sue macchie solari e le affascinanti esplosioni il tutto contornato da storie curiose sulle costellazioni.

Argomenti diversi sono stati trattati invece dalle classi III e IV elementare della scuola primaria di Gissi, che durante il percorso “Nella vecchia fattoria” si sono calati nei panni di piccoli fattori, imparando a riconoscere e classificare i principali animali domestici in base alle loro caratteristiche comportamentali e morfologiche, capendo l’importanza della filiera alimentare a km 0 e della stagionalità di frutta e verdura. Il percorso si è concluso con una visita alla fattoria sociale “Il Giardino dei Ciliegi” di Montemitro, in compagnia degli asinelli e dei contadini con cui hanno piantato semi di diverse piante officinali all’interno di vasi da riportare a casa, con la promessa di accudirli nella loro crescita.

"Soddisfatti della riuscita delle attività educative, gli educatori del Centro Studi per quest’anno scolastico vi salutano con la promessa di rivederci a fine estate con tantissime nuove idee. A presto!".