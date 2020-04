E così, quasi senza accorgercene, Vasteggiando arriva al suo 4° anno di vita. Era, infatti, l’inizio del 2013 quando il portale Vasteggiando si presentava al pubblico come progetto di animazione e valorizzazione turistica territoriale; in quattro anni, tanta strada è stata fatta e tanta ancora ce ne aspetta.



Continuiamo con questa bella avventura, lo facciamo con orgoglio e voglia di fare, perchè amiamo le nostre radici, amiamo il territorio dove viviamo, amiamo ricordarci che la bellezza è un valore imprescindibile per la nostra società.



Le cose non vanno sempre come vorremmo e, magari, crediamo che il nostro territorio meriti di più anche dal punto di vista turistico, un comparto in crescita in tutta Italia e nel Mondo.



Come dal primo momento, abbiamo preferito dare coraggio, e farci dare coraggio da coloro che vanno avanti con il sorriso e la propositività, anziché magari lamentarci di ciò che poteva funzionare meglio.



Fin dall’inizio, Vasteggiando è stato impostato come un "progetto aperto" a chiunque volesse partecipare, credendo nelle possibilità della sinergia e nella compartecipazione. Questa sarà la linea che continueremo a tenere in futuro, perché siamo convinti che la forza del gruppo possa fare la differenza.



Sono tante le persone che partecipano al progetto inviando fotografie, storie, segnalazioni e condividendo ciò che facciamo attraverso i potenti mezzi di internet e i nostri fan sono oltre 23.000, un buon numero per un territorio piccolo come il nostro! Ricorda, Vasteggiando è ormai uno strumento potente, un megafono della nostra bellezza turistica ed è anche tuo: utilizzalo, partecipa e fai il passaparola!



Ecco, con questa grinta ci prepariamo ad affrontare, con positività ed entusiasmo, anche questa estate che vedrà arrivare sul nostro territorio tanti turisti che speriamo (ma ne siamo certi) si potranno innamorare dei nostri luoghi, delle nostre tradizioni, dei nostri prodotti tipici, della nostra "vastesità", del mare e di tutto ciò rende Vasto, San Salvo e tutto l’Entroterra, un territorio tanto invidiato nel resto d‘Italia e del Mondo.



Questo è anche il momento di dire un grazie a coloro che negli ultimi mesi ci hanno chiesto di continuare, a loro e a tutti i concittadini chiediamo di continuare a tifare per le nostre radici, solo così potremo dare ai nostri figli e nipoti un luogo migliore dove vivere, solo così possiamo lasciare da parte tutto il resto e cercare di cambiare quello che possiamo cambiare.



Mandaci i tuoi suggerimenti o critiche, inviaci foto/video o scritti, scrivi a: info@vasteggiando.it

Redazione Vasteggiando.it