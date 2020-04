Le stelle sono lì, vicino ai nostri occhi. La Terra si muove e loro si alzano nel cielo, in uno sguardo d'incanto.

Gli animi ristorano nelle bellezza del Creato ai confini di quella ricerca d'amore per la vita.

Raccontano in antiche storie mitologiche di uomini che solcavano i mari, innamorati di donne incantevoli.

Raccontano di un tempo infinito e di uno spazio sconfinato, dove le conoscenze dimenano e finiscono col poggiarsi sul cuore.

È questa ricerca di bellezza che ha mosso l'Istituto Comprensivo 2 di San Salvo ad organizzare tre serate dedicate alle stelle coinvolgendo bimbi e famiglie: tre serate di canti, suonate e di lezioni al buio illuminate di meraviglia e di sorrisi.

Si esprime gratitudine al dirigente scolastico, alla vicaria, al Comune di San Salvo, ai docenti, ai responsabili di Legambiente e all'associazione Astronomica molisana Adram.

Si abbracciano le famiglie che con quel senso alto di partecipazione alla vita della comunità scolastica ci hanno permesso di condividere sogni con i loro bimbi.

Ins. Baldassarre Luca

Teti Teresa Antonietta