Argento un anno fa nelle Olimpiadi, bronzo ieri nel World Tour 4 stars. Il Brasile porta bene a Paolo Nicolai e Daniele Lupo, la coppia di punta del beach volley italiano, che a Rio de Janeiro è salita sul podio dopo aver battuto nella finalina gli statunitensi Patterson e Brunner (2-1, parziali 21-15, 24-26, 15-11). Nel torneo in terra carioca il percorso dell'abruzzese e Nicolai e del laziale Lupo è stato entusiasmante e condito da tante vittorie e appena una sconfitta, quella in semifinale per mano dei polacchi Piotr Kantor e Bartosz Losiak. Una battuta d'arresto che ha impedito ai due azzurri di affrontare nuovamente sulla spiaggia di Rio i due atleti di casa da cui erano stati sconfitti nove mesi fa nella finale olimpica, Bruno e Alison.

Con i due atleti dell'Aeronautica Militare in Brasile c'erano il ct Matteo Varnier e il tecnico vastese Ettore Marcovecchio, che in questo nuovo corso della federvolley si divide tra gli impegni del Club Italia, di cui è responsabile insieme a Caterina De Marinis, e lo staff di Nicolai e Lupo. Per tutta la delegazione azzurra è stato emozionante tornare sulla spiaggia che lo scorso anno aveva regalato grandi emozioni a cinque cerchi. Poi, il bronzo conquistato dai due beachers, ha reso tutto più bello. E Marcovecchio ha commentato con una battuta: "Dopo un secondo (2016) e un terzo posto (2017) credo che mi toccherà tornare qui anche l'anno prossimo!".