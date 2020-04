Domani mattina, a 25 anni dalla strage di Capaci, in cui perse la vita il giudice Falcone, si svolgerà, nell'aula magna della scuola media Zimarino di Casalbordino, una manifestazione in ricordo delle vittime di tutte le mafie. La giornata sarà il momento conclusivo di un macro progetto sulla legalità, coordinato dalla professoressa Laura Di Prato e condotto in collaborazione con l'associazione Libera di don Luigi Ciotti.

Interverranno, tra gli altri, il procuratore capo del Tribunale di Vasto, il dottor Giampiero Di Florio, il sindaco Filippo Marinucci, l'assessore all'Istruzione Carla Zinni e i sindaci dell'Unione dei comuni, oltre alla dirigenza scolastica e alle rappresentanze delle associazioni presenti sul territorio.

Al termine dell'incontro avrà luogo un corteo guidato dai ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado, destinazione Parco della convivialità, dove si procederà alla piantumazione di un ficus magnolia, come quello di via Notarbartolo a Palermo, posto a ricordo, in prossimità dell'abitazione del magistrato.