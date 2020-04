Il prossimo 24 maggio, con inizio degli incontri dalle ore 8.30, si svolgeranno, presso lo stadio Aragona di Vasto, le finali dei tornei interscolastici Segniamo e Doniamo per l’AIRC, 3ª edizione, e torneo E. Mattei 5ª edizione. Il primo torneo, con scuola organizzatrice l’IIS Mattioli di San Salvo, coniuga pratica dello sport alla solidarietà ed ha come obiettivo la raccolta fondi per la ricerca oncologica grazie alle donazioni volontarie organizzate da tutte le scuole secondarie di secondo grado di Vasto e San Salvo e dall’Istituto Comprensivo G. Rossetti di Vasto che tutti gli anni, oltre alla raccolta fondi, partecipa allo spettacolo calcistico dell’Aragona con gli studenti e i docenti della Scuola Media Rossetti.

Il torneo Airc ha come protagonisti squadre miste formate da alunni, docenti, genitori e personale Ata che quest’anno è giunto alla terza edizione. Il torneo E. Mattei con scuola organizzatrice l’ITIS Mattei di Vasto, ha come finalità la pratica dello sport con il coinvolgimento dei migliori talenti calcistici frequentanti tutti gli Istituti superiori di Vasto e San Salvo. Con la disputa della fase eliminatoria, le squadre che disputeranno quest’anno le finali dei due tornei e che si contenderanno lo scettro di campioni 2017 saranno, per entrambi i tornei, gli istituti IIS Mattioli di San Salvo e l’IIS E. Mattei di Vasto. Per le finali 3°-4° posto saranno per il Torneo Mattei (squadre di soli alunni) l'Itset Palizzi di Vasto e il Polo Liceale Mattioli di Vasto, per il Torneo Segniamo e raccogliamo il Polo Liceale Pantini Pudente di Vasto e l'Itset Palizzi di Vasto.

L’evento, patrocinato dai Comuni di Vasto e San Salvo, entrerà nel vivo intorno alle ore 10 con l’esibizione dell’orchestra del Liceo Musicale Mattioli di Vasto. Seguirà la presentazione dei tornei e la consegna alla dottoressa D’Orsogna, delegata AIRC Abruzzo e Molise, della somma raccolta dagli Istituti scolastici. A presentare l’evento la giornalista e docente Paola Cerella che oltre a commentare gli esiti degli incontri coordinerà le interviste a bordo campo con le autorità scolastiche e politiche che saranno presenti allo stadio.

Indipendentemente dal risultato sportivo che decreterà l’Istituto scolastico campione di calcio per Segniamo e Doniamo per l’AIRC, credo che abbiamo vinto tutti perché, insieme, come ogni anno, tutte le scuole di Vasto e di San Salvo si incontrano nel giorno della finale per condividere indimenticabili momenti di festa, di sport e di solidarietà. Ringrazio le Amministrazioni Comunali di Vasto e San Salvo, la Vastese Calcio, i Dirigenti scolastici, i colleghi e gli alunni che sono i veri protagonisti di questo progetto. Ogni anno gli studenti diventano ancor più consapevoli che, oltre ai corretti stili di vita e alla prevenzione, solo l’aiuto concreto alla ricerca oncologica aprirà nuove strade per sconfiggere il cancro.

Nicandro Gambuto