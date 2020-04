Saranno Virtus Tufillo e Sansalvese a giocarsi l'ultimo posto per salire in Seconda categoria. La semifinale play off tra i biancazzurri e il Torrebruna, le due matricole terribili del campionato, si è conclusa a favore dei primi che nella classifica finale avevano 5 punti di vantaggio. Per decretare la seconda finalista (la Virtus è passata direttamente alla seconda fase grazie al largo vantaggio sulla New Robur) sono stati necessari i tempi supplementari, 1 a 1 il risultato al termine dei 90 minuti regolamentari.

LA PARTITA - La gara del campo di via Stingi è stata condizionata sin dalle battute iniziali dal forte vento. Poche le occasioni degne di nota da entrambe le parti e sostanziale equilibrio in campo che si rompe al 33' con la prima incursione di Ramundi. Il n. 10 sansalvese viene servito con un preciso filtrante, scarta il n. 1 ospite, Di Santo, e insacca a porta vuota. Un minuto più tardi i padroni di casa rischiano di raddoppiare con un'azione fotocopia, ma stavolta il portiere granata para la conclusione dello stesso Ramundi.

Al 44' si vede il Torrebruna con una bella conclusione a sorpresa di Farina al volo dopo aver ricevuto da fallo laterale: alto sulla traversa. In pieno recupero, infine, è Di Ninni a sfiorare il raddoppio locale con un diagonale velenoso.

Alla Sansalvese basta un pareggio, al Torrebruna serve la vittoria per accedere alla finale, così torna in campo dagli spogliatoi più motivata. Al 10'st la formazione di mister Femminilli pareggia i conti alla prima conclusione: Pasciullo scocca un tiro insidioso dal limite dell'area, Vasiu non trattiene e Farina insacca sulla respinta. Il gol del pareggio però non sembra galvanizzare i torresi che arretrano e subiscono la pressione sansalvese. Di Santo, n. 1 ospite, si supera con un intervento prodigioso su una bella conclusione dal limite di Argentieri al 22'st, la palla resta in area, Ramundi mette in mezzo, ma Di Ninni cicca e i granata di salvano; per il portiere torrese il salvataggio vale quanto un gol.

Al 29'st i tifosi granata sudano un'altra volta freddo: Ramundi approfitta di uno svarione difensivo e solo in area calcia alto sopra la traversa disperandosi. L'assedio continua e al 32'st Di Santo si supera nuovamente su un tiro direttamente da calcio d'angolo alzando sulla traversa; sugli sviluppi del nuovo cornere la palla sembra superare la linea nella mischia furibonda, ma il direttore di gara ferma il gioco. Finiscono così i due tempi regolamentari.

Ai supplementari è il Torrebruna che divora un'occasione d'oro. Farina da solo in area al 13'sts spara alto pareggiando il conto dei gol mangiati; un minuto dopo è il nuovo entrato Cordisco (Sansalvese) a sprecare. La partita si accende e al 15'sts Pasciullo s'invola da solo contro Vasiu forse allungandosi troppo la palla, il rimpallo grazia i sansalvesi con la sfera che finisce di poco a lato.

Prima del fischio finale la Sansalvese raddoppia. Di Santo azzarda un'uscita fuori area per fermare il contropiede avversario, ma si butta a vuoto, Ramundi lo supera e mette in mezzo dove Cordisco fa esplodere la gioia dei tifosi locali, per il Torrebruna è la mazzata fatale. I 15 minuti del secondo extra time non fanno registrare particolari pericoli per la porta biancazzurra e al fischio finale è la formazione di mister De Luca a festeggiare.

Il pubblico – notevole per una gara di Terza categoria – inneggia entrambe le squadre che salutano la curva. La Sansalvese centra così al primo anno di campionato la finale play off. Escono a testa alta anche i granata che dopo una lunga assenza dal calcio giocato chiude con un ottimo quarto posto candidandosi a un ruolo importante per la prossima stagione.

Domenica prossima l'atto finale del campionato 2016/2017 con la finale a Tufillo (ore 16). Il presidente sansalvese Nicola De Luca dedica il raggiungimento della finale a Nicola Aloè, storico sportivo di San Salvo – una vita nel pugilato – scomparso nel pomeriggio di ieri.